Подростки проплыли на вёсельных катамаранах от нового Селенгинского моста до стадиона «Спартак»
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20 июля состоялся четырёхчасовой сплав по реке Селенга с ребятами, находящимися в трудной жизненной ситуации. Инициатором мероприятия стал консультативный совет отцов при поддержке главы Бурятии, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Подростки проплыли на вёсельных катамаранах от нового Селенгинского моста до стадиона Спартак.
- Данное мероприятие направлено на оздоровление участников сплава и пропаганду здорового образа жизни среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дело в том, что в летний период идёт всплеск девиантного поведения среди подростков, и чтобы правонарушений было меньше мы привлекаем ребят к таким мероприятиям, - рассказал председатель республиканского центра молодёжного туризма «Байкал» Виктор Власов.
Собрав спортивные весельные катамараны, ребята с хорошим настроением отправились в своё небольшое, но увлекательное путешествие, где они смогли, как настоящая команда грести вёслами под команды инструктора, чтобы обогнать своих товарищей в небольшой гонке и просто радоваться жизни.
- Поначалу, когда мы только ехали к точке сбора я подумал, что ничего особенного не будет проплывём два, три метра, да и разойдёмся по домам. Но когда начали отдаляться от берега я убедился в обратном и мне очень понравилось, а особенно понравилось, когда мы плыли быстрее всех, - поделился своими впечатлениями участник сплава Никита.
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В Улан-Удэ подросткам организовали сплав по реке
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