Бурятия примет первенство России по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участникам первенства России в Бурятии обещают «интересную и сложную местность»



С 26 по 30 июля в Бурятии пройдёт первенство России, а также всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.



В рамках этих соревнований для юных участников и ветеранов спорта будут организованы открытые республиканские соревнования по спортивному ориентированию. Все три старта пройдут под одним названием «За Байкалом», сообщили «Байкал-Daily» в федерации спортивного ориентирования Бурятии.



В Бурятию приедут 550 участников из 22 регионов России от Крыма, Санкт-Петербурга и Воронежа до Владивостока. В Бурятии им обещают «интересную и сложную местность».



Для соревнований подготовлены две современные спортивные карты в окрестностях посёлков Селенгинск и Таловка. Карты подготовил уроженец Улан-Удэ Сергей Поздеев, ныне проживающий в Томске, он был автором карт для чемпионатов мира по ориентированию в Италии и Швейцарии.



- Местность в районах проведения уникальная по природному происхождению, разнообразная по формам, представляет особый интерес не только для истинных гурманов ориентирования, но и безопасная для начинающих ориентировщиков. Недаром гимн Бурятии начинается со слов «таёжная, озёрная, степная». Это предгорье горного массива Хамар-Дабан, переходящее в долину реки Селенга. Районы соревнований представлены четырьмя ландшафтными зонами с максимальным перепадом до 95 метров, - сообщили в федерации спортивного ориентирования Бурятии.



Первенство России для юниоров будет разыгрываться по четырём возрастным категориям: 14, 16, 18 20 лет. Всероссийские соревнования – для элитных спортсменов от 21 года до 45 лет



Для отслеживания пути движения спортсменов на местности будут использованы GPS трекеры, с помощью которых будет можно наблюдать за перипетиями спортивной борьбы на лесных трассах,



Контроль за правильным передвижением и отметками на контрольных пунктах будет производиться системой электронной отметки SportIdent, каждый участник будет отмечаться индивидуальным чипом.



После окончания соревнований ориентировщики Кабанского и Прибайкальского районов получат отличные спортивные карты для тренировок и соревнований.



Соревнования пройдут в течении трех дней. В каждый из дней в сильнейших возрастных категориях будут присваиваться звания мастер спорта России по спортивному ориентированию.





27 июля - кросс-эстафета лесном массиве пос. Таловка, начало в 11 часов

27 июля – открытие соревнований пос. Селенгинск, стадион «Труд», нач. в 19 час.

28 июля -дисциплина – выбор в лесном массиве рядом с пос. Селенгинск, 10 час.

29 июля - дисциплина – лонг в лесном массиве рядом с пос. Селенгинск, 10 час.

29 июля – закрытие соревнований пос. Селенгинск стадион «Труд», нач. в 14 час.



