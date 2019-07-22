Бурятия примет первенство России по спортивному ориентированию

Участникам первенства России в Бурятии обещают «интересную и сложную местность»
С 26 по 30 июля в Бурятии пройдёт первенство России, а также всероссийские соревнования по спортивному ориентированию.
В рамках этих соревнований для юных участников и ветеранов спорта будут организованы открытые республиканские соревнования по спортивному ориентированию. Все три старта пройдут под одним названием «За Байкалом», сообщили «Байкал-Daily» в федерации спортивного ориентирования Бурятии.
В Бурятию приедут 550 участников из 22 регионов России от Крыма, Санкт-Петербурга и Воронежа до Владивостока. В Бурятии им обещают «интересную и сложную местность».
Для соревнований подготовлены две современные спортивные карты в окрестностях посёлков Селенгинск и Таловка. Карты подготовил уроженец Улан-Удэ Сергей Поздеев, ныне проживающий в Томске, он был автором карт для чемпионатов мира по ориентированию в Италии и Швейцарии.
- Местность в районах проведения уникальная по природному происхождению, разнообразная по формам, представляет особый интерес не только для истинных гурманов ориентирования, но и безопасная для начинающих ориентировщиков. Недаром гимн Бурятии начинается со слов «таёжная, озёрная, степная». Это предгорье горного массива Хамар-Дабан, переходящее в долину реки Селенга. Районы соревнований представлены четырьмя ландшафтными зонами с максимальным перепадом до 95 метров, - сообщили в федерации спортивного ориентирования Бурятии.
Первенство России для юниоров будет разыгрываться по четырём возрастным категориям: 14, 16, 18 20 лет. Всероссийские соревнования – для элитных спортсменов от 21 года до 45 лет
Для отслеживания пути движения спортсменов на местности будут использованы GPS трекеры, с помощью которых будет можно наблюдать за перипетиями спортивной борьбы на лесных трассах,
Контроль за правильным передвижением и отметками на контрольных пунктах будет производиться системой электронной отметки SportIdent, каждый участник будет отмечаться индивидуальным чипом.
После окончания соревнований ориентировщики Кабанского и Прибайкальского районов получат отличные спортивные карты для тренировок и соревнований.
Соревнования пройдут в течении трех дней. В каждый из дней в сильнейших возрастных категориях будут присваиваться звания мастер спорта России по спортивному ориентированию.
27 июля - кросс-эстафета лесном массиве пос. Таловка, начало в 11 часов
27 июля – открытие соревнований пос. Селенгинск, стадион «Труд», нач. в 19 час.
28 июля -дисциплина – выбор в лесном массиве рядом с пос. Селенгинск, 10 час.
29 июля - дисциплина – лонг в лесном массиве рядом с пос. Селенгинск, 10 час.
29 июля – закрытие соревнований пос. Селенгинск стадион «Труд», нач. в 14 час.
Бурятия примет первенство России по спортивному ориентированию
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