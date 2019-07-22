В Улан-Удэ сегодня местами гроза, кратковременный дождь



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами сильные дожди. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10, при грозах порывы до 10-15 м/с. Температура ночью 13-18, по северо-востоку 6-11, днём 23-28, по юго-западу, Прибайкалью и северо-востоку 15-20 тепла.



В Улан-Удэ местами гроза, кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10, при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью 16-18, днём 26-28 тепла.

