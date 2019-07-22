22 Июля

21 Июля

Популярное

В Улан-Удэ сегодня местами гроза, кратковременный дождь

В Улан-Удэ сегодня местами гроза, кратковременный дождь
Общество,  Фото:pixabay.com
22 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами сильные дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами сильные дожди. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 5-10, при грозах порывы до 10-15 м/с. Температура ночью 13-18, по северо-востоку 6-11, днём 23-28, по юго-западу, Прибайкалью и северо-востоку 15-20 тепла.

В Улан-Удэ местами гроза, кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10, при грозе порывы до 15 м/с. Температура ночью 16-18, днём 26-28 тепла.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сегодня местами гроза, кратковременный дождь
В Улан-Удэ сегодня местами гроза, кратковременный дождь
Общество, 22.07.2019
22 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы,  по юго-западу местами сильные дожди
Ко Дню металлурга: Фоторепортаж из цехов Улан-Удэнского ЛВРЗ
Ко Дню металлурга: Фоторепортаж из цехов Улан-Удэнского ЛВРЗ
Общество, 21.07.2019
21 июля свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых мужественных профессий – металлурги
Бурятские шаманы совершат подношение «властелину всех вод»
Бурятские шаманы совершат подношение «властелину всех вод»
Общество, 21.07.2019
Шаманы верят, что обряд поможет восстановить «гармонию и баланс водных ресурсов»
В Улан-Удэ пройдут антиалкогольные рейды по дворам
В Улан-Удэ пройдут антиалкогольные рейды по дворам
Общество, 21.07.2019
Улан-удэнка пожаловалась в общественный совет при МВД
В Улан-Удэ сегодня до +31
В Улан-Удэ сегодня до +31
Общество, 21.07.2019
В городе возможна гроза
Посланнику Далай-ламы XIV вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Посланнику Далай-ламы XIV вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Общество, 20.07.2019
Также Жадо Тулку Ринпоче был вручен диплом почётного доктора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева
Бурятская спортсменка выступит на турнире по боксу в Таиланде
Бурятская спортсменка выступит на турнире по боксу в Таиланде
Общество, 20.07.2019
Людмила Воронцова выступит в составе сборной команды России в олимпийской весовой категории - до 57 кг  
В иркутском Академгородке установят фонтан
В иркутском Академгородке установят фонтан
Общество, 20.07.2019
Все работы планируют завершить в начале сентября
Гринпис «состарил» Санкт-Петербург, Байкал и Арктику
Гринпис «состарил» Санкт-Петербург, Байкал и Арктику
Общество, 20.07.2019
В российском отделении организации предположили, как будут выглядеть некоторые места на планете в будущем  
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат России по борьбе
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат России по борьбе
Общество, 20.07.2019
Бурятия впервые за многие годы выбрана местом проведения мужского чемпионата России по вольной борьбе
В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков
В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков
Общество, 20.07.2019
По республике местами дожди, грозы, ливни
В Бурятии пройдёт Байкальский инклюзивный форум
В Бурятии пройдёт Байкальский инклюзивный форум
Общество, 19.07.2019
Участники обсудят вопросы создания доступной среды в республике
В Восточный военный округ поступает новое вооружение
В Восточный военный округ поступает новое вооружение
Общество, 19.07.2019
С начала текущего года в соединения и воинские части Восточного военного округа поступило около 400 образцов вооружения и техники

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^