В городе возможна гроза
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 10-15 м/с. Температура ночью 14-19, по северо-востоку 6-11, днём 27-32, местами до 35, по Прибайкалью, юго-западным и северо-восточным районам при дожде 18-23 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков, возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 17-19, днём 29-31 тепла.
В Улан-Удэ сегодня до +31
Общество, Фото:
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