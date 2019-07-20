Бурятская спортсменка выступит на турнире по боксу в Таиланде

Людмила Воронцова выступит в составе сборной команды России в олимпийской весовой категории - до 57 кг



С 18 по 28 июля в Бангкоке (Таиланд), состоятся международные соревнования по боксу «Thailand Open International Boxing Tournament 2019».

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На участие в турнире заявлено более 300 боксёров из стран Европы, Америки, Азии, Африки и Океании. Турнир будет проводиться в восьми мужских и в шести женских весовых категориях.

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Сборная России на соревнованиях будет представлена женским составом, в числе которых четыре первых номера национальной сборной.



В олимпийской весовой категории - до 57 кг - в составе сборной команды России выступит спортсменка из Бурятии МСМК Людмила Воронцова.

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В тренерский штаб вошёл Бадма Бадмаев.

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Церемония открытия состоится 20 июля. Предварительные бои пройдут с 20 по 24 июля. Полуфинал состоится 26 июля, финальные бои - 27 июля, сообщили в федерации бокса Бурятии.

