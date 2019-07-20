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В иркутском Академгородке установят фонтан

В иркутском Академгородке установят фонтан
Общество,  Фото:pixabay.com
Все работы планируют завершить в начале сентября

На центральной площади Академгородка (в районе дома № 311 по ул. Лермонтова) установят фонтан. Работы ведутся в рамках второго этапа благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». По информации подрядной организации, к монтажу оборудования приступят уже в августе, все работы планируют завершить в начале сентября. Эти и другие вопросы обсудили на первом заседании оргкомитета по подготовке празднования Дня Академгородка, которое провёл мэр города Дмитрий Бердников.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в ходе совещания с участием представителей научного сообщества, администрации города и общественности обсудили мероприятия по благоустройству иркутского Академгородка, праздничную программу, а также наметили дату проведения Дня Академгородка – 6 сентября.

– В прошлом году Академгородку исполнилось 55 лет. Эта дата стала своеобразной отправной точкой для обновления микрорайона. Была проделана большая работа по благоустройству, в этом году её продолжаем. Выполняем комплексное благоустройство двух дворов на улице Лермонтова, начнём приводить в порядок стадион школы № 24. В рамках первого этапа в этом году должны сделать футбольное поле, площадку для тренажёров, теннисную и многофункциональную площадки, беговые дорожки. Также обустроим тротуары, проведём освещение и установим ограждение. По сути, этот стадион станет спортивным центром для жителей всего микрорайона, - отметил Дмитрий Бердников. 
фонтан
 
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