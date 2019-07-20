Гринпис «состарил» Санкт-Петербург, Байкал и Арктику



Российское отделение Greanpeace использовало идею нашумевшего приложения FaceApp и «состарило» озеро Байкал, город Санкт-Петербург (Исаакиевская площадь) и арктические льды.



- Состаренные фото заполнили соцсети, а что если «применить» похожие фильтры к природным объектам? Например, Байкал может выглядеть так в будущем, если мы будем игнорировать проблему изменения климата. Из-за ежедневного воздействия человека на климат происходит перераспределение осадков: одни регионы становятся более влажными, другие — высыхают. Пугающе знакомые затопленные улицы Петербурга — наследство, которое мы можем получить в ближайшем будущем. А Северный полюс безо льда и без животных — это просто участок Земли, заполненный водой, - отмечается в официальной группе Greenpeace России в соцсети.













«Ужас какой»

«Наверное, всё к этому идёт»

«Заигрались...»

«Мне одной кажется что этого всего не будет...»



Здесь также поясняется, что «климатологи бьют тревогу: человечество больше не может бесконтрольно сжигать уголь, нефть и газ так, как будто завтра не придёт никогда».На «состаренном» снимке уникальное озеро планеты предстаёт практически высохшим. Жители Бурятии в социальных сетях пришли в ужас от фотографии: