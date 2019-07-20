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Гринпис «состарил» Санкт-Петербург, Байкал и Арктику

Гринпис «состарил» Санкт-Петербург, Байкал и Арктику
Общество, 
В российском отделении организации предположили, как будут выглядеть некоторые места на планете в будущем 
 
Российское отделение Greanpeace использовало идею нашумевшего приложения FaceApp и «состарило» озеро Байкал, город Санкт-Петербург (Исаакиевская площадь) и арктические льды.

- Состаренные фото заполнили соцсети, а что если «применить» похожие фильтры к природным объектам? Например, Байкал может выглядеть так в будущем, если мы будем игнорировать проблему изменения климата. Из-за ежедневного воздействия человека на климат происходит перераспределение осадков: одни регионы становятся более влажными, другие — высыхают. Пугающе знакомые затопленные улицы Петербурга — наследство, которое мы можем получить в ближайшем будущем. А Северный полюс безо льда и без животных — это просто участок Земли, заполненный водой, - отмечается в официальной группе Greenpeace России в соцсети. 





Здесь также поясняется, что «климатологи бьют тревогу: человечество больше не может бесконтрольно сжигать уголь, нефть и газ так, как будто завтра не придёт никогда».

На «состаренном» снимке уникальное озеро планеты предстаёт практически высохшим. Жители Бурятии в социальных сетях пришли в ужас от фотографии: 
«Ужас какой»
«Наверное, всё к этому идёт»
«Заигрались...»
«Мне одной кажется что этого всего не будет...»
Байкал
 
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