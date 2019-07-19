В Восточный военный округ поступает новое вооружение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

С начала текущего года в соединения и воинские части Восточного военного округа поступило около 400 образцов вооружения и техники



К примеру, текущем месяце на вооружение мотострелкового соединения, дислоцированного в Приморском крае, поступила партия новых реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Помимо этого, в несколько танковых подразделений округа, дислоцированных в Приморском крае, поступила партия танков Т-80 БВ, которые заменят Т-72Б.



Кроме того, военнослужащие округа получили на вооружение переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба».



До конца текущего года ожидается поставка в войска новых зенитно-ракетных систем С-300В4, береговых ракетных комплексов «Бастион», модернизированных комплексов «БУК» и БТР-82АМ.



Поступающая техника по своим характеристикам значительно превосходит предшественников и позволит значительно увеличить боевые возможности войск, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.







