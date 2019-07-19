17 июля в честь престольного праздника в часовне святого Царя Николая в Улан-Удэ состоялась литургия
Богослужение совершил протоиерей Александр Барашкин, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа (села Турунтаево). Ему сослужил иерей Николай Аюшеев, настоятель храма в честь Архистратига Божия Михаила (села Турка), сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.
- Несмотря на рабочий день часовня была переполнена, люди стояли даже на улице. Пришли постоянные прихожане, среди которых и дети, и молодежь, и взрослые. Причастились практически все. Отец Александр в проповеди призвал помнить и почитать царскую семью, подражать их крепкой вере, - сообщили в митрополии.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского дома были расстреляны Император Николай Александрович и его семья.
В Улан-Удэ прошёл престольный праздник в часовне святого царя Николая
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