В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии пригласили руководителя военно-патриотического отряда «Рысь» Владимира Ефремова
История отряда «Рысь» - это около 20 экспедиций на места сражений 1939 года на Халхин-Голе и боев 1941 года в Подольском районе Московской области. За годы существования отряда поисковиками подняты сотни останков советских войной, что теперь захоронены с почестями.
Весной 2019 года поисковый отряд «Рысь» работал в Калининградской области на местах сражений 26-й гвардейской стрелковой Восточно-Сибирской дивизии, которая освобождала Калининград, город Пиллау от немецко-фашистских войск. За несколько дней совместно с местными поисковиками ребята обнаружили останки 60 воинов и 7 офицеров.
Раскрыть всю суть трагичности военных конфликтов Владимиру Ефремову помогли свидетели тех времен – военные артефакты, что на протяжении почти 80 лет хранили в земле свою историю для потомков. Каска «халхинголка», штык от винтовки, наносящий незаживающие раны, покрытый ржавчиной пистолет ТТ. Самыми ценными для поисковиков становятся личные вещи погибших бойцов, именно они могут поведать миру историю своего владельца и рассказать о его судьбе родственникам.
Член Общественного совета при МВД по Республике Бурятия Владимир Жаров не раз участвовал в экспедициях отряда. Он отметил, что на протяжении трёх десятилетий количество поисковиков увеличивается, а работы впереди еще много. Ведь как говорил Александр Суворов: «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат».
Сейчас отряд вновь готовится к новым поездкам и открытиям. В августе запланирована очередная экспедиция, а в сентябре поисковики почтут память павших воинов в день 80-летия битвы на реке Халхин-Гол, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии подросткам показали поднятые поисковиками вещи
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В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии пригласили руководителя военно-патриотического отряда «Рысь» Владимира Ефремова
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