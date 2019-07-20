По республике местами дожди, грозы, ливни
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 июля по республике местами дожди, грозы, ливни. Ветер северо-западный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура ночью 14-19, местами 7-12, днём 18-23, местами до 27 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 17-19, днём 27-29 тепла.
В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков
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