В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков

По республике местами дожди, грозы, ливни



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 июля по республике местами дожди, грозы, ливни. Ветер северо-западный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура ночью 14-19, местами 7-12, днём 18-23, местами до 27 тепла.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 17-19, днём 27-29 тепла.



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