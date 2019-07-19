Вода из новых скважин, которую можно пить прямо из-под крана, начала поступать в квартиры жителей поселка Приисковый Нерчинского района
В 2018 года в этом посёлке ввели режим ЧС из-за содержания мышьяка в старой скважине. Местные жители жаловались после этого на своё здоровью.
- Работа над новыми скважинами практически завершена, воду запустили в систему централизованного водоснабжения. Более того, скоро подрядчик установит станцию доочистки, которая будет дополнительно очищать воду от примесей, песка, мутности во время подъема грунтовых вод», - рассказал исполняющий обязанности министра территориального развития Забайкальского края Алексей Горенков.
На обустройство скважин ушло около 3,5 месяцев. Такие же источники водоснабжения появятся в селе Шара Александрово-Заводского района и Тасырхой Борзинского района, которые пострадали в апреле текущего года в результате степных пожаров.
- Мы жили в ожидании, конечно, очень рады, что скважины запустили. Кто бы был не рад свежей воде без вредных примесей? И носить воду, тем более пожилым людям, было очень сложно. А мы тратили целый бачок – и еду приготовить, умыться. Теперь даже кошкам у подъезда выносим чистую воду, - рассказала жительница Приискового Александра Еременко.
На все работы по обустройству двух скважин в поселке ушло около 17 миллионов рублей. В середине января выделить средства поручил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, позже он лично побывал в поселке и пообщался с жителями.
Чистая вода теперь поступает не только в девять жилых домов, где проживает порядка 300 человек, но и в два детских сада, фельдшерско-акушерский пункт, библиотеку, дом культуры, здание вокзала.
По информации министерства территориального развития Забайкальского края
Посёлок в Забайкалье, где было отравление мышьяком, получил чистую воду
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