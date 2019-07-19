Улан-удэнцы всё чаще видят змей во дворах и на дачах

- В двух шагах от детской площадки найдена змея, была агрессивной к кошке, которая к ней пыталась подойти. Вызывали МЧС, приехали, сказали увезут её в Роспотребнадзор, забрали, и всё тишина. Молчат, кто это? Стоит ли бояться? За день до этого соседка видела ещё змею в кустах, когда поливала цвета возле дома. К тому же у змей сейчас репродуктивный период. Страшно... До сих пор не знаем кто это, - написал автор поста.











- Змея ползала возле жилого дома!!! Ужас, рядом детская площадка, - сопроводил комментарием свою публикацию автор.









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- На даче змеи бывают, - написал коротко автор поста.











Нельзя:





