Улан-удэнцы всё чаще видят змей во дворах и на дачах

Улан-удэнцы всё чаще видят змей в своих дворах и на дачах. Своими видео они делятся в социальных сетях.
Один из местных жителей поделился в паблике «Аноним 03» фотографией змеи, которую обнаружил на улице Комарова.
- В двух шагах от детской площадки найдена змея, была агрессивной к кошке, которая к ней пыталась подойти. Вызывали МЧС, приехали, сказали увезут её в Роспотребнадзор, забрали, и всё тишина. Молчат, кто это? Стоит ли бояться? За день до этого соседка видела ещё змею в кустах, когда поливала цвета возле дома. К тому же у змей сейчас репродуктивный период. Страшно... До сих пор не знаем кто это, - написал автор поста.
Комментаторы поста предполагают, что змея может быть ядовитой.
«Гадюка или щитамордник. Оба ядовитые. Не смертельно, но очень неприятно», «Это уж простой сибирский. Крыс и мышей ловит, видать их много стало в связи с мусорной реформой», «Гадюка это. Уж более тёмный и имеет жёлтые или красные пятна за головой», - гадают пользователи социальных сетей.
Другой автор поста разместил в этом же паблике видео с ползущей змеёй в 111 квартале.
- Змея ползала возле жилого дома!!! Ужас, рядом детская площадка, - сопроводил комментарием свою публикацию автор.
Кто-то из местных комментаторов испугался змеи, а другие напомнили, что дома построены недалеко от леса.
«Бедняга. Люди строят свои дома на месте обитания диких животных, и потом их же обвиняют, что они ползают возле детских площадок «какстрашната», «Просто сейчас очень много дождей, везде вода, вот все и повылазили наверх», «В сотых всегда змеи были, удивляться нечему», «Чё удивляться то, как никак в тайге живём», - написали читатели паблика.
Ещё один автор снял видео с лежащей на земле змеёй уже на своём дачном участке. Судя по видео, пресмыкающееся поедает мелкое животное.
- На даче змеи бывают, - написал коротко автор поста.
Появление пресмыкающихся люди связывают с обильными дождями. Как сообщал «Байкал-Daily», на Байкале также стало больше змей.
Специалисты «Заповедного Подлеморья» давали рекомендации людям, которые столкнулись со змеёй:
- если вы заметили змею, не пытайтесь её поймать, преследовать или тем более убить (за что — только за то, что вы её боитесь?), и она спокойно скроется;
- ни в коем случае не пытайтесь потрогать змею руками или схватить её – тогда она уж точно укусит;
- старайтесь перемещаться не бесшумно — услышав ваши шаги, змея уползёт, а вы даже не будете знать, что она была поблизости;
- остерегайтесь совать руки в скалистые щели, в заросли густой травы, под коряги и развалины;
- при перемещениях ночью и в сумерках надо быть максимально осторожным — большинство змей именно в этот период наиболее активны;
Если укусили
Если змея всё же укусила, не нужно паниковать. В случае укуса сквозь одежду нужно снять её и осмотреть: бывает так, что весь яд змея впрыскивает в толщу одежды; далее осмотреть кожные покровы — на них также могут быть капли яда, которые необходимо быстро и аккуратно удалить, предотвратив контакт яда с повреждёнными кожными покровами.
Если произошёл реальный укус, следует как можно быстрее раскрыть ранку надавливанием пальцев сбоку и попытаться выдавить яд в первые секунды после укуса, при отсутствии во рту открытых кровоточащих ранок (!), начать энергичное отсасывание яда ртом, периодически сплёвывая кровянистую жидкость. Отсасывать яд следует в течение нескольких минут беспрерывно, что позволит удалить из организма пострадавшего значительную часть введённого яда. Эта мера эффективна только в том случае, если её начать применять в первые 1-2 минуты после укуса.
Принять любой противоаллергический препарат во избежание аллергического шока и постараться находиться в состоянии покоя. К месту укуса приложите что-то холодное, например, бутылку или пакет с водой.
Обязательно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, т.к. врачебный контроль необходим в силу различной индивидуальной восприимчивости людей к змеиному яду.
Следует принимать много жидкости, лучше молока или других молочных продуктов. При отсутствии такового подойдёт обильное тёплое и сладкое питье, например, некрепкий чай (от кофе и энергетиков лучше отказаться, так как они разгоняют кровь и яд распространяется быстрее).
Нельзя:
- Прижигать место укуса. Вы сожжете ткани, а эффекта никакого не получите.
- Разрезать место укуса — в итоге инфицируете рану, а польза от этого нулевая.
- Употреблять алкоголь. На почки и печень в этот момент и так идёт мощная нагрузка.
- Прикладывать траву, землю и прочие подобные вещи — занесёте столбняк, и только.
- Вводить в зону укуса различные кислоты и щелочи. Все эти средства не разрушают яда и не ослабляют его действия на организм, а наоборот — усиливают некротизацию тканей и тяжесть состояния пострадавшего.