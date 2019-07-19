В Бурятии изменится расписание двух электричек

Изменения в расписании будут 20 июля



20 июля в связи с проведением ремонтных работ на участке Татаурово – Мостовой в Бурятии изменится расписание и маршрут следования пригородных поездов №№ 6611, 6612.



Поезд 6611 Улан-Удэ – Таловка со ст. Улан-Удэ будет отправляться в 08:35 (вместо 08:20), на ст. Таловка будет прибывать в 10:09 (вместо 09:42).



Поезд 6612 Таловка – Улан-Удэ – со ст. Таловка будет отправляться в 19:36 (вместо 17:20), на ст. Улан-Удэ будет прибывать в 20:59 (вместо 20:42).



Время указано местное, сообщает ВСЖД.



