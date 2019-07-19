Выплаты сделают больше не всем
В Иркутской области размер единовременной выплаты при рождении ребёнка для некоторых семей увеличится до 10 000 рублей с 1 января 2020 года. Изменения коснутся семей, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной по региону, и при условии, что ребенок рождён после 31 декабря 2019 года.
Изменения внесены постановлением Правительства Иркутской области «О внесении изменения в подпункт 5 пункта 1 постановления администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па».
В настоящее время размер единовременной выплаты составляет 5 000 рублей. На 1 июля этого года выплат в этом году произвели на 6544 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.
В Иркутской области увеличат размер выплаты при рождении ребёнка
Общество, Фото:
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