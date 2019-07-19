 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июля

18 Июля

Популярное

В Иркутской области увеличат размер выплаты при рождении ребёнка

В Иркутской области увеличат размер выплаты при рождении ребёнка
Общество,  Фото:pixabay.com
Выплаты сделают больше не всем

В Иркутской области размер единовременной выплаты при рождении ребёнка для некоторых семей увеличится до 10 000 рублей с 1 января 2020 года. Изменения коснутся семей, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной по региону, и при условии, что ребенок рождён после 31 декабря 2019 года.

Изменения внесены постановлением Правительства Иркутской области «О внесении изменения в подпункт 5 пункта 1 постановления администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па».

В настоящее время размер единовременной выплаты составляет 5 000 рублей. На 1 июля этого года выплат в этом году произвели на 6544 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.
выплаты материнский капитал ребенок единовременная выплата Иркутская область Прожиточный минимум
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт Байкальский инклюзивный форум
В Бурятии пройдёт Байкальский инклюзивный форум
Общество, 19.07.2019
Участники обсудят вопросы создания доступной среды в республике
В Восточный военный округ поступает новое вооружение
В Восточный военный округ поступает новое вооружение
Общество, 19.07.2019
С начала текущего года в соединения и воинские части Восточного военного округа поступило около 400 образцов вооружения и техники
В Улан-Удэ прошёл престольный праздник в часовне святого царя Николая
В Улан-Удэ прошёл престольный праздник в часовне святого царя Николая
Общество, 19.07.2019
17 июля в честь престольного праздника в часовне святого Царя Николая в Улан-Удэ состоялась литургия
В Улан-Удэ провели квест для детсадовцев
В Улан-Удэ провели квест для детсадовцев
Общество, 19.07.2019
Участвовали сады «Колобок», «Дружок», «Светлячок», «Золушка», «Улыбка», «Ладушки» и «Земляничка»
В Бурятии подросткам показали поднятые поисковиками вещи
В Бурятии подросткам показали поднятые поисковиками вещи
Общество, 19.07.2019
В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии пригласили руководителя военно-патриотического отряда «Рысь» Владимира Ефремова
На Ольхоне начат проект сохранения мыса Бурхан
На Ольхоне начат проект сохранения мыса Бурхан
Общество, 19.07.2019
В честь тех, кто поддержит проект, установят коновязи
В Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по шашкам
В Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по шашкам
Общество, 19.07.2019
Победителем стал четырёхкратный чемпион мира из Якутска
В Академгородке Иркутска установят фонтан
В Академгородке Иркутска установят фонтан
Общество, 19.07.2019
Все работы завершат в начале сентября
В Кижинге начато строительство стадиона за 44 млн. рублей
В Кижинге начато строительство стадиона за 44 млн. рублей
Общество, 19.07.2019
Объект обещают закончить до ноября этого года
Читинские студенты встретятся с Министром труда России
Читинские студенты встретятся с Министром труда России
Общество, 19.07.2019
Максим Топилин расскажет молодёжи о нацпроекте «Демография»
На Байкале вновь посоревнуются сёрферы
На Байкале вновь посоревнуются сёрферы
Общество, 19.07.2019
В Посольском соре пройдёт фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^