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В Бурятии состоится всероссийский турнир «Стрелы Байкала»

В Бурятии состоится всероссийский турнир «Стрелы Байкала»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его совместят с Кубком России по стрельбе из лука среди спортсменов с ПОДА

В Улан-Удэ с 23 по 26 июля на Центральном стадионе более 300 спортсменов соберутся на всероссийский турнир «Стрелы Байкала». Соревнования состоятся накануне чемпионата России по стрельбе из лука, который пройдёт в Иркутске на стадионе «Труд» с 14 по 18 августа.

Прошлый турнир прошёл с 11 по 15 июля 2018 года. На них участвовало 210 спортсменов из из Красноярского, Забайкальского, Приморского, Краснодарского, Алтайского краёв, а также из Бурятии, Москвы, Московской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Тогда у Бурятии золото взяли: в классической стрельбе из лука среди мужчин – Эрдэм Цыдыпов, среди женщин в классике – Виктория Харитонова, в блочном луке – Дарима Цырендондопова. В командных соревнованиях первое место было у спортивной школы олимпийского резерва №10 и Республиканской спортивной школы олимпийского резерва.

В этом году турнир совместят со 2 этапом Кубка России по стрельбе из лука в закрытых помещениях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он начнётся 24 июля там же – на Центральном стадионе РБ.
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