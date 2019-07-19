В Посольском соре пройдёт фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер
С 9 по 11 августа жителей и гостей Бурятии ждёт фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер». Это ежегодный спортивно-развлекательный праздник для экстремалов-профессионалов, любителей и людей, предпочитающих активный и запоминающийся отдых. В этом году мероприятие вновь состоится на Байкале на косе Посольского сора.
За три дня фестиваля спортсмены успевают принять участие в Открытых Чемпионатах сразу в нескольких видах спорта, которые, ко всему прочему, ещё и являются завораживающим шоу – виндсерфинг, кайтсерфинг, гребля на байдарках, сап-серфинг, соревнования по плаванию в открытой воде. Зрители и приверженцы активного образа жизни могут попробовать свои силы в таких дисциплинах как гребля на байдарках и каяках, сап-сёрфингу и в плавании, для них во время проведения фестиваля организованы мастер-классы по всем видам соревнований.
Не менее насыщенной и интересной для участников и зрителей ожидается и развлекательная часть фестиваля. Днём гостей Фестиваля будут ждать утренняя йога, фотоконкурс «Поймай ветер», показательные выступления и мастер-классы по латиноамериканским танцам, зажигательная зумба, пиратские квесты, конкурсы и розыгрыши на пляже. В вечерней программе – кинозал на берегу Байкала, вечера авторской песни, выступления кавер-групп и зажигательные миксы от лучших ди-джеев Улан-Удэ и Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РБ
На Байкале вновь посоревнуются сёрферы
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