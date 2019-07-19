Объект обещают закончить до ноября этого года
У жителей Кижингинского района Бурятии теперь появятся больше возможностей для занятий физической культурой и спортом. На 44 млн. рублей, выделенные республике в рамках Дальневосточной субсидии, в Кижинге будет построен новый стадион.
В перспективе здесь смогут заниматься не только школьники, но и жители села. Место очень удобное – он расположен в центре Кижинги, рядом с универсальным спортивным комплексом. Новый стадион станет центром для проведения соревнований муниципального и республиканского уровня. Особое значение строительство стадиона будет иметь для развития лёгкой атлетики, волейбола и футбола в районе.
11 июня заключен муниципальный контракт о выполнении строительно-монтажных работ по стадиону. Срок исполнения контракта 31 октября 2019 года. На стадионе планируется строительство стандартного спортивного ядра на 400 метров с четырьмя беговыми дорожками с тартановым покрытием, стандартное футбольное поле размером100 на 65 метров с искусственным газоном, два полукруга с искусственным покрытием. Между футбольным полем и беговой дорожкой планируется устройство сектора для толкания ядра, прыжковая яма для двойного и тройного прыжка. Во втором полукруге планируется устройство двух волейбольных площадок размером 9 на 18 метров, а также устройство трибун на 100 мест и т.д.
В настоящее время работы ведутся в плотном графике, проведены подготовительные работы, планировка земельного участка, завезен щебень. Объект планируется сдать вовремя и в срок. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кижингинского района.
В Кижинге начато строительство стадиона за 44 млн. рублей
Общество, Фото:
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