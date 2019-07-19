В Улан-Удэ асфальт укладывали на песок

Накануне на улице Гвардейская в микрорайоне Аршан в Улан-Удэ очевидцы сфотографировали, как дорожники кладут асфальт прямо на песок. «Вопрос знатокам, через сколько его смоет?» - прокомментировал автор фото в паблике «Аноним 03».
Сегодня на утренней планёрке и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил главе Железнодорожного района Жамсо Гармаеву и председателю комитета по строительству Виктору Хандаеву проверить эту информацию.
- По поводу улицы Гвардейской в микрорайоне Аршан посмотрите. В социальных сетях фотография, как будто асфальт кладут в песок. Это очень хорошо, что граждане реагируют моментально, - сказал Игорь Шутенков.
Сегодня состоится комиссионный выезд на данный участок, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичный случай произошёл в городе в конце мая. Житель 102 микрорайона забили тревогу о том, что асфальт кладут прямо на песок, сняв странные работы на видео.
На место выехали представители мэрии. В итоге они заявили, что «щебеночная подсыпка имеется в соответствии с необходимыми требованиями».
«Толщина асфальта составляет 4 сантиметра. Подрядчику рекомендовано уложить ещё один слой асфальта, довести его до требуемых условиями контракта расчётных 6 сантиметров», - сказал тогда и.о. председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.