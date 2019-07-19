В Улан-Удэ провели квест для детсадовцев

Общество, Фото: пресс-служба Комитета по образованию города Улан-Удэ

Участвовали сады «Колобок», «Дружок», «Светлячок», «Золушка», «Улыбка», «Ладушки» и «Земляничка»



Вчера в Улан-Удэ среди дошкольников прошла квест-игра «Маршруты безопасности». На территории детсада «Золушка» соревновались команды детских садов: №3 «Колобок», №9 «Дружок», №33 «Светлячок», №58 «Золушка», №87 «Улыбка», №88 «Ладушки» и №97 «Земляничка». Кроме воспитанников в игре приняли участие родители и педагоги детсадов.



Согласно индивидуальному маршрутному листу каждая команда продвигалась по 12 этапам, на каждом из которых команда получала практическое или теоретическое задание от сотрудников МЧС, Городской поликлиника № 1, ГИБДД и других ведомств и служб.



Для детей данная игра носила познавательно-развлекательный характер, для педагогов и родителей – профилактический. Непосредственное общение с инспекторами дало возможность в игровой форме познакомиться со способами безопасного поведения на улице и дома, также участников ждали познавательные и развлекательные игры и события на этапах.



По итогам квеста участники собрали из полученных на этапе букв слово или изречение, которое связано с темой игры, а также получили сертификаты участников и символические призы от организаторов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию г. Улан-Удэ.

