Все работы завершат в начале сентября
В Иркутске на центральной площади Академгородка установят фонтан. По информации подрядной организации к монтажу оборудования приступят уже в августе, все работы планируют завершить в начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Работы в районе дома №311 по улице Лермонтова ведутся в рамках второго этапа благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Эти и другие вопросы обсудили на первом заседании оргкомитета по подготовке празднования Дня Академгородка, которое провел мэр города Дмитрий Бердников.
В ходе совещания с участием представителей научного сообщества, администрации города и общественности обсудили мероприятия по благоустройству иркутского Академгородка, праздничную программу, а также наметили дату проведения Дня Академгородка – 6 сентября.
- Была проделана большая работа по благоустройству, в этом году её продолжаем. Выполняем комплексное благоустройство двух дворов на улице Лермонтова, начнём приводить в порядок стадион школы №24. В рамках первого этапа в этом году должны сделать футбольное поле, площадку для тренажёров, теннисную и многофункциональную площадки, беговые дорожки. Также обустроим тротуары, проведём освещение и установим ограждение. По сути, этот стадион станет спортивным центром для жителей всего микрорайона, – отметил Дмитрий Бердников.
Напомним, что в ходе подготовки празднования 55-летия Академгородка в 2018 году на территории дендропарка обустроили пешеходные дорожки, велодорожку, организовали там площадки для отдыха. Были отремонтированы дворовые территории 11 многоквартирных жилых домов. Кроме этого начала работу современная школа №19, в которой действует крупнейший в России стационарный школьный планетарий. В рамках празднования Дня Академгородка 6 сентября на школьном стадионе планируют провести детские и спортивные мероприятия.
В Академгородке Иркутска установят фонтан
Общество, Фото:
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