Ольга Васильева осмотрела наиболее пострадавшие от паводка школы и детские сады города
В Нижнеудинск с рабочим визитом прибыла Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, где она встретилась с министром образования Иркутской области Валентиной Перегудовой. В ходе поездки были осмотрены наиболее пострадавшие от паводка школы Нижнеудинска – №10, №2, а также детские сады №3, №12 и «Теремок».
Школа №10 и детский сад №12 до паводка находились на плановом капитальном ремонте. Часть выполненных работ была уничтожена во время наводнения. После осмотра зданий было принято решение провести восстановительные работы. Учебный год в школах начнётся вовремя. Капитальный ремонт в детском саду №12 завершится по муниципальному контракту к 1 ноября 2019 года.
Наиболее пострадавшим от наводнения является здание детского сада №3, которое, по предварительным данным, после проведенного инструментального обследования подлежит сносу. В настоящий момент 108 воспитанников детского сада перераспределены по дошкольным образовательным организациями города Нижнеудинска. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
В Нижнеудинск приехала Министр просвещения России
Общество, Фото:
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