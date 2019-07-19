Читинские студенты встретятся с Министром труда России

Общество, Фото: пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Максим Топилин расскажет молодёжи о нацпроекте «Демография»



26 июля в 18:00 молодёжь Читы встретится с министром труда и социальной защиты Российской Федерации Максимом Топилиным в рамках дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных». Также принимают участие – врио Губернатора Забайкальского края Александр Осипов и министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова.



Встреча посвящена национальному проекту «Демография», в рамках которой спикер расскажет о реализации проекта на территории Забайкальского края и ответит на вопросы присутствующих. Мероприятие пройдёт в пространстве коллективной работы «Точка кипения». Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.



Напомним, что проект «Диалог на равных» охватывает 35 регионов России и направлен на то, чтобы показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе, независимо от места рождения и социального статуса молодого человека. Инициатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодёжи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.

