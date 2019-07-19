У него два «серебра»
В Самаре прошла многодневная всероссийская велогонка на шоссе, собравшая воедино сильнейших спортсменов со всей страны. Об этом сообщает группа «Велоспорт Усолье-Сиб, Белореченский, Михайловка» в социальной сети «ВКонтакте».
Усольский велогонщик Денис Максимов в группе юниоров 17-18 лет во втором этапе всероссийской многодневки стал серебряным призёром групповой гонки, успешно преодолев 133 километра за 3 часа 32 минуты и 17 секунд, уступив считанные сотые секунды велогонщику из Самарской области.
Также Денис Максимов стал серебряным призёром третьего этапа многодневки, финишировав вторым в индивидуальной гонке на 15 км со скоростью более 44 км/час, преодолев трассу за 23 минуты 8 секунд и 83 сотых секунды. Усольский спортсмен уступил лидерство велогонщику из Кемеровской области.
Денис Максимов тренируется и выступает под руководством мастера спорта России по велоспорту Дениса Боровика, тренера усольского отделения областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец». Спортсмен является студентом Государственного училища олимпийского резерва города Иркутска. Сейчас усольский велогонщик готовится к следующим стартам, которые состоятся в Самаре в ближайшие дни.
Иркутский велогонщик выиграл медали на всероссийской многодневке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
17 июля в честь престольного праздника в часовне святого Царя Николая в Улан-Удэ состоялась литургия
Участвовали сады «Колобок», «Дружок», «Светлячок», «Золушка», «Улыбка», «Ладушки» и «Земляничка»
В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии пригласили руководителя военно-патриотического отряда «Рысь» Владимира Ефремова
Рейтинг ожидаемо возглавил Владивосток
В честь тех, кто поддержит проект, установят коновязи
Победителем стал четырёхкратный чемпион мира из Якутска
Все работы завершат в начале сентября
Объект обещают закончить до ноября этого года
Максим Топилин расскажет молодёжи о нацпроекте «Демография»
В Посольском соре пройдёт фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер
Он продлится до 23 июля
Ольга Васильева осмотрела наиболее пострадавшие от паводка школы и детские сады города
Его совместят с Кубком России по стрельбе из лука среди спортсменов с ПОДА
Победители получат футбольное поле во дворе
Мужчина, который никогда не нарушал закон, женился на осуждённой