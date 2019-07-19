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Иркутский велогонщик выиграл медали на всероссийской многодневке

Иркутский велогонщик выиграл медали на всероссийской многодневке
Общество,  Фото:pixabay.com
У него два «серебра»

В Самаре прошла многодневная всероссийская велогонка на шоссе, собравшая воедино сильнейших спортсменов со всей страны. Об этом сообщает группа «Велоспорт Усолье-Сиб, Белореченский, Михайловка» в социальной сети «ВКонтакте».

Усольский велогонщик Денис Максимов в группе юниоров 17-18 лет во втором этапе всероссийской многодневки стал серебряным призёром групповой гонки, успешно преодолев 133 километра за 3 часа 32 минуты и 17 секунд, уступив считанные сотые секунды велогонщику из Самарской области.

Также Денис Максимов стал серебряным призёром третьего этапа многодневки, финишировав вторым в индивидуальной гонке на 15 км со скоростью более 44 км/час, преодолев трассу за 23 минуты 8 секунд и 83 сотых секунды. Усольский спортсмен уступил лидерство велогонщику из Кемеровской области.

Денис Максимов тренируется и выступает под руководством мастера спорта России по велоспорту Дениса Боровика, тренера усольского отделения областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец». Спортсмен является студентом Государственного училища олимпийского резерва города Иркутска. Сейчас усольский велогонщик готовится к следующим стартам, которые состоятся в Самаре в ближайшие дни.
спорт велоспорт велогонка Иркутская область Усолье-Сибирское
 
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