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В Октябрьский район Улан-Удэ, который останется без воды, будут возить воду цистернами

В Октябрьский район Улан-Удэ, который останется без воды, будут возить воду цистернами
Общество, 
Почти весь Октябрьский район Улан-Удэ будет находиться без горячей и холодной воды сутки

С 8 утра 27 июля почти во всём Октябрьском районе Улан-Удэ отключат холодную воду. Горячей воды также не будет из-за планового отключения с 22 июля по 5 августа.

Причина отключения – масштабный ремонт на водопроводной сети большого диаметра 800 мм. Мастера МУП «Водоканала» одномоментно заменят 8 задвижек. Новая современная запорная арматура позволит в случае ремонтных или аварийных работ отключать от водоснабжения участки сети, а не всю линию целиком, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Под ограничение попадёт большая часть Октябрьского района, это 1398 жилых домов, организаций и административных зданий. Кроме того, воды не будет в больнице скорой медицинской помощи, городском перинатальном центре, детской республиканской клинической больнице, госпитале медико-санитарной части МВД, Бурятском республиканском клиническом онкологическом диспансере, медицинском нефрологическом центре «Нефро Диал», Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн по улице Столбовой, 64.

Также попадут под отключение 377 пожарных гидранта. Места заправки воды для пожаротушения определены совместно с министерством чрезвычайных ситуаций Бурятии. Пожарные автомобили смогут заправиться в мкрн им. Горького, Новой Комушке, Мясокомбинате, по улицам Бабушкина («Экогород») и Городской.

Известить всех жителей района поручил на планерном совещании в мэрии и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.

- Люди должны успеть запастись водой для питья, для санитарных нужд. Конечно, подвоз воды будет организован, но не каждый может с бутылками и банками ходить за водой. Необходимо массировано в течение недели постоянно извещать об отключении, чтобы горожане дома заранее набрали сколько им необходимо воды, - сказал Игорь Шутенков.

Подвоз воды будет организован. Задействуют 30 единиц техники. Все цистерны накануне будут продезинфицированы. Также дополнительно будет организована доставка воды на дом маломобильным категориям граждан. Помощь в доставке окажут волонтёры.

Телефон горячей линии МУП «Водоканал» 37-99-00.

Места подвоза воды 27 июля:

1. пр. Строителей, 1 ( БСМП) – 2 цистерны
2. пр. Строителей, 2 (Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ) – 2 цистерны
3. пр. Строителей, 2 а (Детская больница) – 2 цистерны
4. пр. Строителей, 2 б (Госпиталь МВД) – 1 цистерна
5. ул. Столбовая, 64 (Госпиталь ветеранов) – 1 цистерна
6. ул. Краснофлотская, 46 а (Дом ребенка «Аистенок») – 1 цистерна
7. ул. Пирогова, 32 (Онкологический диспансер) – 2 цистерна
8. ул. Ключевская, 13 б (медицинский центр) – 2 цистерны

Ещё 5 автомобилей будут осуществлять подвоз воды по указанным адресам взамен опустевших автоцистерн. Еще 13 автомобилей (министерства обороны и «частные») будут также подвозить воду для жителей Октябрьского района.


отключение воды
 
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