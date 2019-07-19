В Бурятии пройдёт Байкальский инклюзивный форум

Участники обсудят вопросы создания доступной среды в республике



С 23 по 24 июля в Улан-Удэ состоится Байкальский инклюзивный форум «Универсальная доступность». Свой уникальный опыт в области доступности представят 20 экспертов – люди с инвалидностью и без из разных регионов России, а также из Израиля.



Форум пройдёт в рамках реализации проекта «Качество доступности» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Цели проекта – создать условия для проведения профессиональной оценки зданий в Бурятии на доступность и принять обоснованные и эффективные управленческие решения для формирования доступной среды, чтобы удовлетворить основные жизненные потребности инвалидов и других маломобильных групп населения.



Основной задачей станет подготовка рабочих групп из представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты для последующего проведения паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер на уровне Муниципальных образований.



В ходе выездных мероприятий будут проводиться встречи с представителями администраций муниципалитетов и объектов образования, культуры, спорта и туризма с информированием о требованиях законодательства в области доступности.



Кроме того, для привлечённых экспертов 22, 24 и 25 июля пройдёт презентация инклюзивного тура «Доступная Бурятия – Доступный Байкал», созданного в рамках проекта-победителя второго конкурса Фонда президентских грантов в 2017 году. По итогам анализа лучших практик будет подготовлен и распространён электронный буклет.



Форум пройдёт на базе Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Приглашаются все желающие.

