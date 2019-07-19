19 Июля

18 Июля

Популярное

В Чите начался Чемпионат России по спортивному ориентированию

В Чите начался Чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он продлится до 23 июля

С 19 по 23 июля, впервые в истории Забайкальского края, Чита принимает крупные соревнования – Чемпионат России по спортивному ориентированию «За Байкалом – 2019» и Всероссийские соревнования, в рамках которых состоятся Открытые региональные соревнования для любителей спорта и ветеранов «Зелёный лес – 2019».

Соревнования пройдут в окрестностях спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». Планируется приезд более 400 участников в возрасте от 10 до 70 лет из разных регионов России.

Сегодня начала работу комиссия по допуску участников соревнований. Также в конференц-зале Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края прошла пресс-конференция с участием членов сборной команды России по этому виду спорта. Помимо них, на вопросы журналистов ответили министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Андрей Белоусов (г. Томск), технический делегат Федерации спортивного ориентирования России Алексей Митяков (г. Хабаровск) и председатель региональной Федерации спортивного ориентирования Максим Кочменев.

20 июля в 10:00 состоится первый старт соревнований на СОК «Высокогорье». В 19:00 в Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема пройдёт торжественное открытие соревнований, а также награждение победителей и призёров первого дня Чемпионата России и Всероссийских соревнований.

21 и 22 июля старты состоятся в 10:00 на СОК «Высокогорье». В 16:30 начнётся торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и призёров Чемпионата России и Всероссийских соревнований. Оно пройдйт в Забайкальской краевой филармонии.
спорт спортивное ориентирование чемпионат России Забайкальский край Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале вновь посоревнуются сёрферы
На Байкале вновь посоревнуются сёрферы
Общество, 19.07.2019
В Посольском соре пройдёт фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер
В Нижнеудинск приехала Министр просвещения России
В Нижнеудинск приехала Министр просвещения России
Общество, 19.07.2019
Ольга Васильева осмотрела наиболее пострадавшие от паводка школы и детские сады города
В Бурятии состоится всероссийский турнир «Стрелы Байкала»
В Бурятии состоится всероссийский турнир «Стрелы Байкала»
Общество, 19.07.2019
Его совместят с Кубком России по стрельбе из лука среди спортсменов с ПОДА
В Чите начался футбольный турнир-акция «Уличный красава»
В Чите начался футбольный турнир-акция «Уличный красава»
Общество, 19.07.2019
Победители получат футбольное поле во дворе
В Улан-Удэ сыграли свадьбу в женской колонии
В Улан-Удэ сыграли свадьбу в женской колонии
Общество, 19.07.2019
Мужчина, который никогда не нарушал закон, женился на осуждённой
В Бурятии пройдёт фестиваль эвенкийской культуры
В Бурятии пройдёт фестиваль эвенкийской культуры
Общество, 19.07.2019
В Бурятии пройдёт фестиваль эвенкийской культуры
В Бурятии лесники очистили берег Байкала
В Бурятии лесники очистили берег Байкала
Общество, 19.07.2019
К акции присоединились жители и отдыхающие посёлка Усть-Баргузин
Посёлок в Забайкалье, где было отравление мышьяком, получил чистую воду
Посёлок в Забайкалье, где было отравление мышьяком, получил чистую воду
Общество, 19.07.2019
Вода из новых скважин, которую можно пить прямо из-под крана, начала поступать в квартиры жителей поселка Приисковый Нерчинского района
Улан-удэнцы всё чаще видят змей во дворах и на дачах
Улан-удэнцы всё чаще видят змей во дворах и на дачах
Общество, 19.07.2019
Улан-удэнцы делятся своими видео со змеями возле жилых домов
В Бурятии изменится расписание двух электричек
В Бурятии изменится расписание двух электричек
Общество, 19.07.2019
Изменения в расписании будут 20 июля
В Читу доставили часть футбольного поля
В Читу доставили часть футбольного поля
Общество, 19.07.2019
Часть футбольного поля с искусственным покрытием прибыла в Читу
В нацпарке Бурятии проводят очистку от порубочных остатков
В нацпарке Бурятии проводят очистку от порубочных остатков
Общество, 19.07.2019
Именно захламлённость в виде валежника и порубочных остатков способствует распространению огня в лесах
В Улан-Удэ бомбоубежище превратили в архивохранилище
В Улан-Удэ бомбоубежище превратили в архивохранилище
Общество, 19.07.2019
Теперь власти Бурятии хотят полностью выкупить здание, часть которого принадлежит Ростелекому
В Бурятии сняли клип с танцующими на крыше подростками
В Бурятии сняли клип с танцующими на крыше подростками
Общество, 19.07.2019
Певица  Саран Ендонова призывает людей отбросить на время грусть и заботы и потанцевать от души вместе с друзьями  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^