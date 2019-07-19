В Чите начался Чемпионат России по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он продлится до 23 июля



С 19 по 23 июля, впервые в истории Забайкальского края, Чита принимает крупные соревнования – Чемпионат России по спортивному ориентированию «За Байкалом – 2019» и Всероссийские соревнования, в рамках которых состоятся Открытые региональные соревнования для любителей спорта и ветеранов «Зелёный лес – 2019».



Соревнования пройдут в окрестностях спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». Планируется приезд более 400 участников в возрасте от 10 до 70 лет из разных регионов России.



Сегодня начала работу комиссия по допуску участников соревнований. Также в конференц-зале Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края прошла пресс-конференция с участием членов сборной команды России по этому виду спорта. Помимо них, на вопросы журналистов ответили министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Андрей Белоусов (г. Томск), технический делегат Федерации спортивного ориентирования России Алексей Митяков (г. Хабаровск) и председатель региональной Федерации спортивного ориентирования Максим Кочменев.



20 июля в 10:00 состоится первый старт соревнований на СОК «Высокогорье». В 19:00 в Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема пройдёт торжественное открытие соревнований, а также награждение победителей и призёров первого дня Чемпионата России и Всероссийских соревнований.



21 и 22 июля старты состоятся в 10:00 на СОК «Высокогорье». В 16:30 начнётся торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и призёров Чемпионата России и Всероссийских соревнований. Оно пройдйт в Забайкальской краевой филармонии.

