Он продлится до 23 июля
С 19 по 23 июля, впервые в истории Забайкальского края, Чита принимает крупные соревнования – Чемпионат России по спортивному ориентированию «За Байкалом – 2019» и Всероссийские соревнования, в рамках которых состоятся Открытые региональные соревнования для любителей спорта и ветеранов «Зелёный лес – 2019».
Соревнования пройдут в окрестностях спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье». Планируется приезд более 400 участников в возрасте от 10 до 70 лет из разных регионов России.
Сегодня начала работу комиссия по допуску участников соревнований. Также в конференц-зале Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края прошла пресс-конференция с участием членов сборной команды России по этому виду спорта. Помимо них, на вопросы журналистов ответили министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Андрей Белоусов (г. Томск), технический делегат Федерации спортивного ориентирования России Алексей Митяков (г. Хабаровск) и председатель региональной Федерации спортивного ориентирования Максим Кочменев.
20 июля в 10:00 состоится первый старт соревнований на СОК «Высокогорье». В 19:00 в Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема пройдёт торжественное открытие соревнований, а также награждение победителей и призёров первого дня Чемпионата России и Всероссийских соревнований.
21 и 22 июля старты состоятся в 10:00 на СОК «Высокогорье». В 16:30 начнётся торжественное закрытие соревнований и награждение победителей и призёров Чемпионата России и Всероссийских соревнований. Оно пройдйт в Забайкальской краевой филармонии.
В Чите начался Чемпионат России по спортивному ориентированию
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