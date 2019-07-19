В Улан-Удэ закрыли для движения улицу Куйбышева, на очереди – Балтахинова
С 19 июля по 23 августа в центре Улан-Удэ закрыто движение транспорта по улице Куйбышева. Причина – ремонт тепломагистрали.
Также с субботу, 20 июля начнутся работы по ремонту участка дороги по ул. Балтахинова – от ул. Каландаришвили до ул. Куйбышева (со стороны ТЦ «Удинский пассаж» и «Galaxy»).
- Движение автотранспорта будет осуществляться по половине проезжей части. Просим автомобилистов быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, - призывает администрация Улан-Удэ.
Ремонтные работы на улице Балтахинова, согласно контракту, должны быть завершены до 1 сентября.
- Учитывая оживленность участка, работы проводятся по одной полосе движения. Подрядчик постарается закончить асфальтирование раньше, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Ранее в центре города были завершены работы по ул. Каландаришвили и Кирова, Ленина. Продолжается до 20 августа ремонт и по ул. Партизанская.
В Улан-Удэ перекроют половину улицы Балтахинова
Общество, Фото:
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