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Улан-удэнцы на две недели останутся без горячей воды

Улан-удэнцы на две недели останутся без горячей воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Горячую воду в Улан-Удэ отключат уже в понедельник

В понедельник, 22 июля будет прекращена подача горячего водоснабжения в квартиры улан-удэнцев, подключенных от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Горячая вода появится 5 августа, напомнили в администрации Улан-Удэ.

В остальных районах составлены индивидуальные графики отключения горячего водоснабжения:

в Загорске отключат горячую воду с 29 июля по 12 августа и перед началом следующего отопительного сезона в период с 12 по 15 сентября;

в Заречном - с 15 по 29 августа и перед началом следующего отопительного сезона в период с 12 по 15 сентября;

в Аэропорту – с 15 августа по 29 августа, перед началом следующего отопительного сезона в период с 12 сентября по 15 сентября;

на Стеклозаводе с 5 августа по 19 августа, перед началом следующего отопительного сезона в период с 12 сентября по 15 сентября,

от котельной «Юго-Западная» (100-е кварталы) - с 12 по 27 августа, перед началом следующего отопительного сезона в период с 12 по 15 сентября.

10 мая в Улан-Удэ завершился отопительный сезон. С этого же дня в Улан-Удэ началась традиционная ремонтная кампания теплосетей.

С 20 сентября 2019 года в Улан-Удэ начнется новый отопительный сезон. Включение систем отопления будет производиться поэтапно, по мере готовности систем теплопотребления объектов к принятию тепловой нагрузки.
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