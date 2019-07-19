В Бурятии спелеологи нашли пещеру глубиной 38 метров

Общество, Фото: Бурятское отделение РГО

Спелеологи нашли пещеру, которую исследователь Сибири Иван Черский описал в 19 веке



Российско-канадская спелеологическая экспедиция нашла в районе села Тимлюй Кабанского района Бурятии пещеру, о которой впервые сообщил исследователь Сибири Иван Черский.



Во второй половине 19 века Иван Черский обследовал берега Байкала, изучал рельеф Сибирь, бассейн Селенги и пр. – его данные положили начало современным знаниям по геологии Восточной Сибири. В том числе Иван Черский кратко описал пещеру на Байкале близ речки Тимлюй (в XIX веке — Темлюй). С тех пор пещеру больше никто не изучал, более того, не было и точных данных о её месторасположении.



10 июля стартовала трёхнедельная российско-канадская спелеологическая экспедиция по поиску и изучению пещер восточного побережья Байкала.



- Экспедицию организовал геолого-спелеологический кружок «Долган» Центра дополнительного образования детей и эвенкийских народных ремесел села Багдарин. Это единственное объединение школьников на территории Бурятии и Забайкальского края, которое занимается поиском и исследованием пещер, - сообщает пресс-служба Бурятского отделения Русского географического общества (РГО).



Экспедиция началась в селе Тимлюй.



Накануне исследователи поделились радостной новостью - они нашли ту самую Тимлюйскую пещеру, которую описал Иван Черский. Спелеологи составил её план и разрез-развертку.



- Большую помощь в поисках пещеры, различной информации, размещении оказали старожилы сельского поселения Тимлюй – Скачкова Любовь Павловна, Кобылкин Николай Константинович и Душакова Ольга Федоровна, - сообщили в Бурятском отделении РГО.



Протяжённость пещеры - 38 м, глубина - 0,5 м, амплитуда - 5 м. Она представляет собой узкий, хорошо проработанный водой карстовый меандр в мраморах. Участники экспедиции произвели поверхностный сбор остеологических остатков, минералогические исследования, замер содержания радона.



- Спелеологи также откартировали ещё две пещеры: искусственная (Арт), протяжённостью 10 метров и естественная в конгломератах (Придорожная), протяжённостью также 10 метров, - сообщает пресс-служба Бурятского отделения РГО.



Экспедиция спелеологов завершится 30 июля на берегах Чивыркуйского залива. В проекте принимают участие один из ведущих карстоведов России, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Филиппов, а также автор более 170 научных публикаций и ведущий карстовед Забайкалья, кандидат географических наук Олег Морозов. Оба занимаются спелеологией более 40 лет, инструкторы, члены Российского союза спелеологов, имеют многолетний опыт геологического исследования пещер, а также совместной работы в полостях с палеонтологами, археологами и биологами.



- Исследователи отмечают, что необходимость картографирования и изучения уже известных, а также давно забытых и утерянных пещер, и поиска новых подземных полостей в этом регионе назрела давно. Не известны координаты и неизученных небольших пещер и гротов на Нижнем Изголовье полуострова Святой Нос, у мыса Монах в Чивыркуйском заливе и в горе Гремячей у села Гремячинск. К настоящему времени имеются топографическая съёмка и научное описание лишь единственной пещеры восточного побережья Байкала – Кальцитовой, выполненными спелеологами Иркутского политехнического института в 1983 и 1990 годах, - поясняют в Бурятском отделении РГО.

