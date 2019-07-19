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В Бурятии центр занятости предложил инвалиду с тростью вакансию уборщицы

В Бурятии центр занятости предложил инвалиду с тростью вакансию уборщицы
Общество,  Фото:pixabay.com
Прокурорские проверки выявили повсеместно нарушения прав инвалидов на занятость и труд

В территориальных центрах занятости населения прокуроры Бичурского, Кяхтинского, Окинского районов, прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ выявили нарушения при оказании инвалидам услуг в области содействия занятости. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Прокуратура Железнодорожного района внесла руководителю ГКУ «Центр занятости населения Улан-Удэ» представление из-за того, что инвалидов направляли на работу, которая им противопоказана.

К примеру, женщине-инвалиду, передвигающейся с тростью, выдано направление на вакансию «уборщик производственных и служебных помещений». При этом труд, связанный с длительной ходьбой и стоянием, инвалиду противопоказан.

Бичурским территориальным органом занятости инвалиды не информировались о возможности получения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Прокурор района внёс руководителю органа представление, по результатам его рассмотрения нарушения закона уже устранены.

В Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском районах, в Октябрьском районе Улан-Удэ прокуроры установили, что 53 работодателя не создавали рабочие места для инвалидов, а при их наличии не направляли в органы службы занятости такие сведения. Прокуроры внесли работодателям 52 представления об устранении нарушений закона, в итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 6 виновных лиц. По постановлениям прокуроров в отношении должностных лиц возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

В Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском районах работодатели предоставляли инвалидам ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью менее 30 календарных дней. Инвалиды без их согласия привлекались к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время. Им предоставлялась работа, не соответствующая программе реабилитации. Прокуроры внесли 36 представлений, по результатам рассмотрения которых нарушения закона устранены, восстановлены права 100 инвалидов.

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