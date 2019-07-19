В Улан-Удэ оштрафовали колонию-поселение

В колонии-поселении выявлены нарушения санитарных норм
Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила исполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в колонии-поселении № 3.
- Выявлены нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов в столовой и медицинской части учреждения. Отсутствовала подводка холодной воды к раковине для мытья рук, уборка производственных помещений и санитарного узла пищеблока осуществлялась одним работником. В личных медицинских книжках осуждённых не имелось полных данных о проведении вакцинации, - сообщает прокуратура.
Помещения медицинской части не оборудованы системой вентиляции, площади медицинских кабинетов не соответствуют установленным нормативам.
В отношении юридического лица КП-3 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов».
Железнодорожным районным судом Улан-Удэ юридическое лицо признано виновным. Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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