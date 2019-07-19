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По Бурятии местами дожди, грозы

По Бурятии местами дожди, грозы
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ вновь обещают грозу с дождём

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июля по республике местами дожди, грозы, днём местами по югу сильные дожди. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8, местами 9-14, днём при грозе до 20 м/с. Температура ночью 14-19, местами 8-13, днём 27-32, местами 20-25 тепла.

В Улан-Удэ днём гроза с дождем. Ветер северо-западный 5-10, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 17-19, днём 27-29 тепла.  
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