По Бурятии местами дожди, грозы

В Улан-Удэ вновь обещают грозу с дождём



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июля по республике местами дожди, грозы, днём местами по югу сильные дожди. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8, местами 9-14, днём при грозе до 20 м/с. Температура ночью 14-19, местами 8-13, днём 27-32, местами 20-25 тепла.



В Улан-Удэ днём гроза с дождем. Ветер северо-западный 5-10, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 17-19, днём 27-29 тепла.

