Greenpeace посчитает одноразовый пластик на Байкале

Экологи готовят информацию для перечня пластикового товара, который надо запрещать в России



Команда проекта «Ноль отходов» Greenpeace проведёт на побережье Байкала анализ пластикового загрязнения. На нескольких участках эксперты соберут весь найденный мусор, отделят пластик, рассортируют его по видам и каждый фрагмент взвесят. По итогам Greenpeace определит топ-10 пластиковых загрязнителей берегов Байкала.



«Байкал — гордость России, озеро входит в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, однако это не спасает его от пластикового загрязнения. Каждый год на побережье Байкала проводят уборки мусора, а учёные нашли в воде микропластик. Пластиковое загрязнение угрожает животным и растениям», - сообщают представители проекта «Ноль отходов» Greenpeace.



После Байкала Greenpeace отправится на другой объект, охраняемый ЮНЕСКО — Куршскую косу. Природная территория ближе всех находится к Европе, где уже начинают запрещать и ограничивать отдельные виды одноразового пластика.



Кроме того, Greenpeace предложит всем желающим проводить оценку пластикового загрязнения у ближайших водных объектов.



Из данных, полученных во время экспедиций и народных проверок, Greenpeace составит список из самых распространённых пластиковых загрязнителей и направит его профильным министерствам и ведомствам. Этот список может стать основой перечня одноразовых товаров, тары и упаковки, которые необходимо поэтапно запрещать в России.



Greenpeace уже проводил оценку пластикового загрязнения на побережьях Чёрного и Азовского морей и нашёл там 13 тысяч пластиковых фрагментов общим весом почти полтонны.

