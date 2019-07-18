В Улан-Удэ пройдёт посвящённая артистам балета выставка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Откроется фотовыставка в конце июля



В рамках Байкальского танцевального фестиваля «Baikal Dance Festival» в музее истории Улан-Удэ вечером 26 июля состоится открытие фотовыставки.



- Выставка посвящена артистам балета, покинувшим Бурятию в разные годы для приобретения профессионального мастерства у известных хореографов, передачи своего опыта будущему поколению, представляющим бурятскую балетную школу в городах России и мира, - сообщили в музее.



Фотографы Анастасия Нефедьева, Марк Агнор, Экер Хунака сумели запечатлеть танцоров в движении, на репетициях, подготовке к выступлению. «Эта выставка поможет зрителю лучше познакомиться с артистами и их творчеством», - отмечают в музее.





