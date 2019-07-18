Откроется фотовыставка в конце июля
В рамках Байкальского танцевального фестиваля «Baikal Dance Festival» в музее истории Улан-Удэ вечером 26 июля состоится открытие фотовыставки.
- Выставка посвящена артистам балета, покинувшим Бурятию в разные годы для приобретения профессионального мастерства у известных хореографов, передачи своего опыта будущему поколению, представляющим бурятскую балетную школу в городах России и мира, - сообщили в музее.
Фотографы Анастасия Нефедьева, Марк Агнор, Экер Хунака сумели запечатлеть танцоров в движении, на репетициях, подготовке к выступлению. «Эта выставка поможет зрителю лучше познакомиться с артистами и их творчеством», - отмечают в музее.
В Улан-Удэ пройдёт посвящённая артистам балета выставка
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