«Титаник не спасли, хоть Байкал спасём»: Жители Бурятии запустили флешмоб в Instagram Ди Каприо



Приводим самые занимательные комментарии:



«Лео, Лео, помоги,

Наш Байкал убереги!

Мы в ответ тебе поможем,

Накидать рецептов можем!

Или вышлем медведя охранял, чтоб он тебя!

Или вон Серёга Зверев, подстрижет, ты обалдеешь!

В общем, Лео, #savebaikal

Крепко я тебя #обнял

#халатхалатухалат»



«Лео, ты же русский по бабуленьке. Ты запрограммирован страдать по берёзкам, нивушкам и медведям. Спаси Байкал, он частично и твой тоже. Отблагодарим как сможем!»



«Диар Леонардо! Я столько девичьих слез пролила над «Титаником». Будьте компетентны, посодействуйте в помощи с Байкалом»



«Лео, Титаник не спасли, хотя бы Байкал спасём»



«Купера вернём! Байкал очистим!»



«Лёва! Мы всю молодость на тебя потратили, носили футболки с твоим лицом и знаем «Титаник» назубок». Голубчик, обрати на Байкал внимание, будь так добр. Левчик, я каждый раз плачу, когда вижу тебя тонущего на двери в океане, хоть халат выжимай. Ты же для нас как свой, родной»



«Лео, мы ушли от Гаги к тебе, потому что там смешно, а тут дело важное! Помоги спасти Байкал, по-братски»

















Необычное обращение к жителям Бурятии появилось в паблике ves_ulan_ude_. Один из пользователей предложил писать под последними постами голливудской звезды Леонардо Ди Каприо в Instagram комментарии – сообщения о проблемах Байкала. Таким образом решено привлечь внимание популярного актёра.«Состою в паблике домохозяек - «халатов» - это те, кто дал движение по поводу ухода Брэдли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге, об этом пишут все СМИ, включая ВВС и Евроньюс. Тот пост был хохмой, теперь у нас новая цель - нужно озвучить проблемы Байкала в мировом масштабе. Все пишем Леонардо Ди Каприо о проблемах Байкала. Он - известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим! Байкал - наше всё! Пишите в постах у Ди Каприо на русском и английском языках, не забывайте указывать хештег #спастибайкал #байкалнаш. Ну, не поленитесь, поддержим движ», - написал он.Флешмоб в Сети подхватили. Сейчас под последними постами актёра стремительно появляются комментарии с просьбой помочь с проблемами озера.Однако некоторые всерьёз пишут о проблемах Байкала, о несостоявшемся строительстве завода на его берегу, вырубках леса и т.д. К интернет-акции активно подключаются жители других регионов России.Несколько дней назад русскоязычные пользователи устроили флешмоб в Instagram Леди Гаги. Из-за этого пост Гаги уже побил рекорд по комментариям – более 300 тысяч. Сперва россияне оставляли негативные комментарии под постами поп-звезды в защиту челябинской модели Ирины Шейк, которая разошлась с голливудским актёром Брэдли Купером. По мнению пользователям, отношениям пары пришёл конец из-за Леди Гаги. Затем внезапно пользователи начали обсуждать рецепты, фильмы, размещать объявления и шутить.