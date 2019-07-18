Улан-удэнцев просят не купаться в неустановленных местах
По данным на 17 июля, уровень воды в реке Селенга составляет 19 см от нулевой отметки, уровень воды в реке Уда составляет 125 см.
По прогнозам Бурятского Гидрометцентра, в ближайшее время прогнозируется спад уровня воды в реке Селенге. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.
Управление по чрезвычайным ситуациям обращается к жителям и гостям Улан-Удэ, отдыхающим вблизи водоёмов, быть предельно внимательными, не купаться в неустановленных местах, в реках с сильным течением, не нырять в воду с неизвестным рельефным дном, не оставлять детей без присмотра. Практика показывает, что причиной гибели на воде зачастую становится употребление спиртных напитков.
Селенга в Улан-Удэ пойдёт на спад
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Кабанском районе представители добровольной народной дружины приняли участие в профилактическом рейде Госавтоинспекции
Инспекторы ГИБДД проводят профилактические выезды в оздоровительные лагеря
Видео поделились сотрудники Байкальского заповедника
В нём примут участие представители всех районов Бурятии и семи регионов России
Имя легендарного врача Светланы Суворовой предложили присвоить Бичурской больнице
Спортивное мероприятие пройдёт в микрорайоне Таёжный
Движение будет ограничено с 16 июля по 23 августа
Содержание токсических элементов в рыбе не превышает предельно допустимого уровня
Всемирно известная модель посетила буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван»
В Иркутск в рамках традиционного обмена прибыла делегация школьников из китайского города Шэньян
Необычный экомузей «Мы – байкальские поморы» появится в Бурятии
Праздник пройдёт на Ключевской
С неудобствами автомобилисты столкнутся только ночью
Первые электронные паспорта начнут выдавать в июле 2020 года
Всего в эксперименте примут участие 12 городов-промышленных центров