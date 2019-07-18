Селенга в Улан-Удэ пойдёт на спад

Улан-удэнцев просят не купаться в неустановленных местах



По данным на 17 июля, уровень воды в реке Селенга составляет 19 см от нулевой отметки, уровень воды в реке Уда составляет 125 см.



По прогнозам Бурятского Гидрометцентра, в ближайшее время прогнозируется спад уровня воды в реке Селенге. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.



Управление по чрезвычайным ситуациям обращается к жителям и гостям Улан-Удэ, отдыхающим вблизи водоёмов, быть предельно внимательными, не купаться в неустановленных местах, в реках с сильным течением, не нырять в воду с неизвестным рельефным дном, не оставлять детей без присмотра. Практика показывает, что причиной гибели на воде зачастую становится употребление спиртных напитков.



