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Селенга в Улан-Удэ пойдёт на спад

Селенга в Улан-Удэ пойдёт на спад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцев просят не купаться в неустановленных местах

По данным на 17 июля, уровень воды в реке Селенга составляет 19 см от нулевой отметки, уровень воды в реке Уда составляет 125 см.

По прогнозам Бурятского Гидрометцентра, в ближайшее время прогнозируется спад уровня воды в реке Селенге. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.

Управление по чрезвычайным ситуациям обращается к жителям и гостям Улан-Удэ, отдыхающим вблизи водоёмов, быть предельно внимательными, не купаться в неустановленных местах, в реках с сильным течением, не нырять в воду с неизвестным рельефным дном, не оставлять детей без присмотра. Практика показывает, что причиной гибели на воде зачастую становится употребление спиртных напитков.

река Селенга
 
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