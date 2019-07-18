В Бурятии дружинники присоединились к рейду ГИБДД

В Кабанском районе представители добровольной народной дружины приняли участие в профилактическом рейде Госавтоинспекции
Вместе с сотрудниками ГИБДД они напомнили водителям о безопасности детей на дороге в летнее время. Мероприятие состоялось в посёлке Селенгинск, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Автоинспекторы останавливали машины и рассказывали водителям о состоянии аварийности в районе, а также причинах и последствиях ДТП. Дружинники, в свою очередь, объясняли, как можно было избежать аварийных ситуаций.
Водителям напомнили, что при перевозке детей обязательно использование ремней безопасности и детских удерживающих систем. Родителей предупредили, что велосипед – это не только средство развлечения для ребенка, но и очень опасная игрушка. «Научите своих детей правилам безопасной езды и не допускайте выезд ребят младше 14 лет на дороги общего пользования», - призывали полицейские. Всем участникам мероприятия они вручили тематические памятки и пожелали безопасных дорог.
Не остались без внимания и сами дети. Дружинники и автоинспекторы также провели с юными участниками дорожного движения профилактические беседы и проверили у них знания правил безопасного поведения на проезжей части.
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