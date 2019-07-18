В Бурятии инспекторы ГИБДД выезжают в детские лагеря

Инспекторы ГИБДД проводят профилактические выезды в оздоровительные лагеря



С детьми беседуют о необходимости соблюдения правил дорожного движения, напоминают, каким требованиям дорожной безопасности нужно следовать на проезжей части, если ребенок является пешеходом, пассажиром транспортного средства либо водителем велосипеда.



Очередные такие беседы организованы в детских оздоровительных лагерях «Зорька», «Родник», «Огонек», «Березка» в Улан-Удэ.



В ходе встречи полицейские разобрали с детьми сложные ситуации, в которые может попасть участник дорожного движения, поговорили о важности использования световозвращающих элементов на одежде и велотранспорте. Кроме того, ребята стали участниками занимательной викторины, они соревновались между собой в знании дорожных знаков, разгадывали загадки и ребусы по ПДД.



С начала года в Улан-Удэ произошло 39 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 42 ребенка получили травмы различной степени тяжести.



Основным видом происшествий остаются наезды на пешеходов. Их количество составило 23. С участием детей-пассажиров зарегистрировано 13 ДТП, детей-велосипедистов - три ДТП, сообщает УГИБДД по Бурятии.





