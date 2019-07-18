В Бурятии сняли на видео трапезу кедровки

Кедровка шелушила шишку интересным способом. «Положила её между двух веток, а сама устроилась рядом и занималась своим делом», - описали сотрудники заповедника.











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В Байкальском заповеднике в Бурятии на экологической тропе на видео сняли птицу кедровку.«Посмотрите, кого мы запечатлели на нашей экологической тропе с деревянным настилом!? Это кедровка, неутомимая помощница в распространении кедровых лесов. Мы застали ее за трапезой, когда пернатая красавица шелушила шишку», - сообщают в Байкальском заповеднике.