Победители поедут на всероссийскую военно-спортивную игру «Казачий сполох»
Ежегодный слёт казачьей молодёжи Забайкальского казачьего войска пройдёт в Чите с 20 по 23 июля в рамках профильной смены на базе детского лагеря «Чайка». Участие примут 7 команд из города Читы, Дульдургинского, Шилкинского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского и Читинского районов.
Торжественное открытие слёта начнётся 20 июля в 10:00. В программе мероприятий слёта: огневая и строевая подготовка, верховая езда, военно-историческая викторина, спортивные эстафеты и другие конкурсные этапы. Команда-победитель отправится представлять регион на Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох», которая состоится в октябре на базе Федерального детского центра «Смена» в городе Анапе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.
В Чите состоится конкурс-слёт казачьей молодёжи
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