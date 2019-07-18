В Чите состоится конкурс-слёт казачьей молодёжи

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива

Победители поедут на всероссийскую военно-спортивную игру «Казачий сполох»



Ежегодный слёт казачьей молодёжи Забайкальского казачьего войска пройдёт в Чите с 20 по 23 июля в рамках профильной смены на базе детского лагеря «Чайка». Участие примут 7 команд из города Читы, Дульдургинского, Шилкинского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского и Читинского районов.



Торжественное открытие слёта начнётся 20 июля в 10:00. В программе мероприятий слёта: огневая и строевая подготовка, верховая езда, военно-историческая викторина, спортивные эстафеты и другие конкурсные этапы. Команда-победитель отправится представлять регион на Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох», которая состоится в октябре на базе Федерального детского центра «Смена» в городе Анапе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.

