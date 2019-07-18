В нём примут участие представители всех районов Бурятии и семи регионов России
В Бурятии идёт подготовка по проведению второго Байкальского форума «серебряных» волонтёров. Он пройдёт 30-31 августа в селе Энхалук Кабанского района. В нём примут участие все районы Бурятии и представители 7 регионов России.
В преддверии форума активисты движения «Серебряные волонтёры Бурятии» посетили Селенгинский район, чтобы ознакомиться с деятельностью районных инициативных групп и практиками, которые они реализуют, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Справка:
Волонтёр «серебряного» возраста– это человек в возрасте от 55 лет и старше, добровольно и безвозмездно участвующий в волонтёрских проектах.
Байкальский форум «серебряных» волонтёров пройдёт в Бурятии
Общество, Фото:
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