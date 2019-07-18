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В Иркутске по проекту студентов создадут парк

В Иркутске по проекту студентов создадут парк
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Обустройство объекта стоимостью 15 млн. рублей завершат до конца октября текущего года

На территории Свердловского округа Иркутска приступают к благоустройству «Парка инициативной молодежи» (ПИМ). Он будет расположен в границах улиц Пушкина, Терешковой, Клары Цеткин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска со ссылкой на главу округа Антона Медко.

На территории парка запланированы работы по устройству пешеходных дорожек и лестницы с пандусом, бетонных оснований под установку беседок, монтаж наружного освещения, выполнение санитарной обрезки зелёных насаждений, а также обустройство амфитеатра, для проведения массовых мероприятий. Благоустроят территорию в рамках проекта «Народные инициативы». Проект был предложен группой студентов. Он прошел процедуру соучаствующего проектирования и победил в народном голосовании.

- В рамках «Народных инициатив» реализуются проекты горожан, которые побеждают в рейтинговом голосовании среди иркутян. Чаще всего это благоустройство различных территорий, оборудование парков и скверов, приобретение спортивного и музыкального оборудования. Проект финансируется из областного и местного бюджетов. На его реализацию в Свердловском округе предусмотрено около 15 млн. рублей. Все работы планируется завершить до конца октября текущего года, – отметил глава округа.

Всего в рамках проекта в 2019 году приведут в порядок четыре территории. Ещё одним объектом благоустройства в округе станет участок, прилегающий к детской музыкальной школе №3 в границах улиц Гоголя, Кайская и Пушкина. По предложению инициативной группы из числа педагогов, будущий сквер решено назвать Пушкинским и установить здесь в будущем памятник или памятный знак поэту. В сквере обустроят пешеходные дорожки, установят детские площадки, лавочки, урны, выполнят санитарную обрезку деревьев.

До конца октября этого года также обустроят сквер «Южный», расположенный на земельном участке в границах домов №№ 8, 8А и 10 в микрорайоне Юбилейный. В перечне планируемых работ – устройство пешеходных дорожек и лестницы, обустройство спортивной площадки и места для выгула собак, установка лавочек и урн, а также монтаж наружного освещения. Кроме этого, по результатам рейтингового голосования на территории Свердловского округа Иркутска обустроят хоккейный корт на стадионе школы №6. Здесь демонтируют устаревший деревянный корт и установят новый из высокопрочного пластика, световые опоры со светильниками, обустроят сетчатое ограждение.
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