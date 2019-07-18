Участники разберут и соберут доильный аппарат и подоят коров
В Иркутской области 26 июля пройдёт областной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров». Мероприятие состоится на базе ООО «Луговое» Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова.
Глава ведомства рассказал, что принять участие в конкурсе могут победители районных этапов соревнований, а также по одному представителю от сельскохозяйственных организаций Иркутской области, занимающихся племенным животноводством, и сельхозтоваропроизводителей-лидеров по показателям производства молока и надоя на одну корову.
Участникам предстоит продемонстрировать теоретические знания основ профессии и практические навыки: разборка и сборка доильного аппарата, подготовка его к доению, доение коров. Оцениваться будет также санитарная подготовка и чистота полученного удоя.
Для оценки работы участников будет сформирована конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители министерства сельского хозяйства и других ведомств Иркутской области, некоммерческих и сельскохозяйственных организаций, признанные специалисты в сфере агропромышленного комплекса региона.
В Иркутской области выберут лучшего в машинном доении
Общество, Фото:
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