Республиканские игры пройдут с 3 по 6 сентября в Тунке
В Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии состоялась жеребьёвка по командным видам спорта среди районов республики на II Республиканские детские спортивные игры. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Жеребьёвка состоялась между командами, прошедшими в финал после отборочно-кустовых соревнований. В соревнованиях по волейболу в подгруппе А у юношей сыграют команды Еравнинского, Окинского, Заиграевского и Прибайкальского районов. В подгруппе В – Октябрьского города Улан-Удэ, Тункинского, Кяхтинского и Джидинского районов. У девушек в подгруппу А попали Октябрьский район Улан-Удэ, Заиграевский, Курумканский, Северо-Байкальский и Кяхтинский районы, а в подгруппу В – Джидинский, Еравнинский, Тункинский и Окинский районы. У футболистов-юношей в подгруппе А встретятся Тункинский, Селенгинский, Прибайкальский районы, Октябрьский район Улан-Удэ и город Северобайкальск. В подгруппе В – Еравнинский, Заиграевский, Кяхтинский и Кабанский районы. Жеребьёвка команд по футболу у девушек в подгруппе А такова: Тункинский, Кижингинский, Хоринский, Муйский районы и Октябрьский район Улан-Удэ. В подгруппе В сыграют Кабанский, Прибайкальский, Селенгинский и Бичурский районы.
Напомним, что II Республиканские детские спортивные игры в этом году пройдут с 3 по 6 сентября в Тункинском районе. Почти 1200 детей из 25 команд со всей Бурятии посоревнуются за звание сильнейших по 8 спортивным дисциплинам: волейбол, стрельба из лука, многоборье ГТО, лёгкая атлетика, футбол, настольный теннис, вольная борьба, шахматы.
В Бурятии прошла жеребьёвка Детских спортивных игр
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