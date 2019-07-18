Мероприятие приурочено ко Дню работника торговли
26 июля в Мухоршибирском районе Бурятии состоится традиционная ярмарка, посвящённая Дню работника торговли, под знаком «Сделано в Мухоршибири». Она пройдёт с 10:00 до 13:00 в селе Мухоршибирь на площади автовокзала.
В программе праздника запланированы концерт, награждение, ярмарка с дегустацией продукции, произведённой местными товаропроизводителями. Приглашаются все желающие принять участие в этом мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».
В Бурятии пройдёт ярмарка «Сделано в Мухоршибири»
Общество, Фото:
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