В Бурятии пройдёт ярмарка «Сделано в Мухоршибири»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие приурочено ко Дню работника торговли



26 июля в Мухоршибирском районе Бурятии состоится традиционная ярмарка, посвящённая Дню работника торговли, под знаком «Сделано в Мухоршибири». Она пройдёт с 10:00 до 13:00 в селе Мухоршибирь на площади автовокзала.



В программе праздника запланированы концерт, награждение, ярмарка с дегустацией продукции, произведённой местными товаропроизводителями. Приглашаются все желающие принять участие в этом мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».

