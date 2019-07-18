В Бурятии ушла из жизни легенда здравоохранения

В 1953 году по решению сентябрьского пленума ЦК партии молодую семью Юрия Прадед и Светлану Суворову в числе 25-тысячников направили на подъём сельского хозяйства. Так они отправились в Бичуру, где обосновались и остались уже навсегда.





Работала до 90 лет



Вчера, 17 июля в последний путь проводили легенду здравоохранения Бурятии Светлану Ивановну Суворову, скончавшуюся на 94 году жизни в селе Бичура. Об этом сообщили в профсоюзе медиков Бурятии. В профсоюзе Светлану Ивановну назвали «выдающимся главным врачом XX века в Бурятии».В годы Великой Отечественной Светлана Ивановна была связной в партизанском отряде на Украине, через неё велась связь партизанского отряда с активистами, которые остались в селе. В дождь и в снег, в слякоть и непогоду, маленькая хрупкая девочка шла через лес в село и возвращалась обратно в партизанский отряд, выполняя задания командира.Светлана Ивановна окончила среднюю школу после войны, в 1946 году. В 1952 году окончила Одесский государственный медицинский институт им.Пирогова.Светлана Ивановна сначала работала врачом педиатром Бичурской аймбольницы, затем с 1957 года главным врачом Бичурской аймбольницы, а с 1959 года после её реорганизации, главным врачом Бичурской центральной районной больницы.- Одной из отличительных черт характера Светланы Ивановны является требовательность к себе и к окружающим. Поэтому неудивительно, что под ее руководством, ЦРБ Бичурского района стала организационно-методическим центром. Коллектив медицинских работников внедрял все новое и передовое в медицине. Так, впервые в Бурятии Бичурский район на всех врачебных участках и в больницах ввёл паспорта участков и больниц. Это позволило точнее и эффективнее вести медико-статистический учет во всех подразделениях лечебно-профилактических учреждений, - сообщают в профсоюзе медиков.Было начато строительство лечебных учреждений: в конце 50-х в Бичуре построена больница на 50 коек, в 1960 году – изолятор на 25 коек, поликлиника на 100 посещений в смену, а в 1976 году – двухэтажный хирургический корпус. Было открыто 25 фельдшерских пунктов — в каждом селе района. С 1962 года больница стала школой передового опыта республики.26 лет Светлана Ивановна возглавляла сферу здравоохранения района.В самое трудное время, в «лихие» 90-е стала председателем профкома.За долголетний и безупречный труд Светлане Ивановне Суворовой присвоены звания: «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный врач Республики Бурятия», «Почётный гражданин Республики Бурятия». Но самыми дорогими она называла орден Октябрьской Революции и медаль «Партизан Великой Отечественной воны II степени».- Провожая в последний путь Светлану Ивановну, все делились хорошими воспоминаниями и выражали соболезнования единственному сыну, - сообщили в профкоме.Также предложено присвоить имя Светланы Суворовой Бичурской ЦРБ, которой она отдала всю свою жизнь, проработав до 90-летнего возраста.