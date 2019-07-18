В Улан-Удэ перекроют улицу Куйбышева

Движение будет ограничено с 16 июля по 23 августа



В связи с ремонтом тепломагистрали с 19 июля по 23 августа будет закрыто движение транспорта по ул. Куйбышева. Это четвёртый, последний участок теплотрассы в центре города, который осталось переложить коммунальщикам.



Ранее были завершены работы по ул. Каландаришвили и Кирова, Ленина. Продолжается до 20 августа ремонт и по ул. Партизанской.



Всего в этом году в Улан-Удэ ведётся масштабный капитальный ремонт на трёх из шести городских тепломагистралей. Будет заменено 3886 метров труб по ул. Трубачеева, Ключевской, Сахьяновой, Бабушкина, Тропинина, и других, сообщает управление по информационной политике города.

