Вторыми стали усольцы, третьими – кемеровчане
С 9 июля по 15 июля в Забайкалье прошли Первенство Дальневосточного Федерального округа по велосипедному спорту-шоссе и Чемпионат Забайкальского края по велосипедному спорту. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на время, групповой гонке, индивидуальной гонке на время в гору, парной гонке и критериуме.
15 июля на центральной площади Читы прошло торжественное закрытие и награждение победителей и призёров соревнований. В общекомандном зачёте победителем стала команда читинских велосипедистов. Серебряными призёрами соревнований стала команда из Усолья-Сибирского, а бронзовыми – команда из Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Забайкальского края.
Читинцы победили в первенстве ДФО по велоспорту
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