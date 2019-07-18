 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июля

17 Июля

Популярное

Ирина Пантаева приехала в Бурятию

Ирина Пантаева приехала в Бурятию
Общество,  Фото:Саян Даржаев
Всемирно известная модель посетила буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван»

Известная топ-модель Ирина Пантаева, живущая в США, приехала в Бурятии. Снимок с Пантаевой опубликовал предприниматель Саян Даржаев на своей странице в социальной сети. Фотографию он подписал так – «После посвящения Калачакры».

Пользователи под постом отмечают, что Ирина Пантаева «всё такая же».

Буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван», которые посетила именитая модель, проходят с 6 по 19 июля на Центральном стадионе в Улан-Удэ по улице Кирова, 1. Специально для этого Сангха России пригласила духовного учителя, философа, мастера буддийской тантры достопочтимого Жадо Тулку Ринбоче, прибывшего по благословению Его Святейшества Далай Ламы XIV.

На учения прибыли паломники из других городов и стран.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Ирина Пантаева была включена в 20 российских топ-моделей, которые прогремели на весь мир, по версии портала Woman.ru.

В 1989 году она стала победительницей первого конкурса красоты в Бурятии — «Мисс Улан-Удэ». Оттуда девушка попала в Москву, а три года спустя она приняла участие в показе Пьера Кардена, с чего и началась её звёздная полоса. Переехав в Нью-Йорк, модель сразу попала в крупное агентство и произвела там фурор. Пантаеву тут же пригласили позировать для обложки Vogue. До неё такой чести не удостаивалась ни одна девушка с азиатской внешностью.

Также уроженка Бурятии снималась в кино.

Пантаева вышла замуж за Роланда Левина, американца латвийского происхождения, и в 2003 году родила сына с необычным именем Солонго (в переводе с бурятского означает «радуга»). Её старший сын, 27-летний Руслан, пошёл по стопам дедушки — он учится в музыкальном колледже в Нью-Йорке

Сейчас экс-модель занята развитием своего собственного бренда ювелирных украшений Irina.

модель буддизм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ирина Пантаева приехала в Бурятию
Ирина Пантаева приехала в Бурятию
Общество, 18.07.2019
Всемирно известная модель посетила буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван»
Школьники из Китая по обмену посетили Иркутск
Школьники из Китая по обмену посетили Иркутск
Общество, 18.07.2019
В Иркутск в рамках традиционного обмена прибыла делегация школьников из китайского города Шэньян
В Бурятии хотят создать экомузей под открытым небом
В Бурятии хотят создать экомузей под открытым небом
Общество, 18.07.2019
Необычный экомузей «Мы – байкальские поморы» появится в Бурятии
В Улан-Удэ ограничат движение на Ключевской
В Улан-Удэ ограничат движение на Ключевской
Общество, 18.07.2019
С неудобствами автомобилисты столкнутся только ночью
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Общество, 18.07.2019
Первые электронные паспорта начнут выдавать в июле 2020 года
Братск и Чита попали в эксперимент по квотированию вредных выбросов
Братск и Чита попали в эксперимент по квотированию вредных выбросов
Общество, 18.07.2019
Всего в эксперименте примут участие 12 городов-промышленных центров
Дети из Бурятии и Шэнэхээна дадут концерт
Дети из Бурятии и Шэнэхээна дадут концерт
Общество, 18.07.2019
В Улан-Удэ приедет детский ансамбль «Эгшиг долоон» из местности Шэнэхээн провинции Хүлэнбуйр в Китае
Детёныши журавлей-красавок появились в Иркутской зоогалерее
Детёныши журавлей-красавок появились в Иркутской зоогалерее
Общество, 18.07.2019
Журавль-красавка внесён в Красную книгу России
В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
В Улан-Удэ почтили память погибшего милиционера
Общество, 18.07.2019
Сегодня утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ начался с минуты молчания
В Бурятии наградили мужчину, сообщившего о незаконной рубке
В Бурятии наградили мужчину, сообщившего о незаконной рубке
Общество, 18.07.2019
Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Степанович Мордовской наградил неравнодушного жителя Бурятии
По улицам Улан-Удэ плавала лодка с пиратским флагом
По улицам Улан-Удэ плавала лодка с пиратским флагом
Общество, 18.07.2019
После ливня Улан-Удэ снова затопило
В Бурятии контрактникам существенно повысят зарплату
В Бурятии контрактникам существенно повысят зарплату
Общество, 18.07.2019
Рядовым и сержантам обещают увеличение оклада с 1 сентября
Улан-удэнская семья подарила нуждающимся 238 пар обуви
Улан-удэнская семья подарила нуждающимся 238 пар обуви
Общество, 18.07.2019
На днях стало известно о крупной помощи, которую сделала супружеская пара из Улан-Удэ
«Десант здоровья» отправился в детские лагеря Бурятии
«Десант здоровья» отправился в детские лагеря Бурятии
Общество, 18.07.2019
Детям через видеоролики и презентации рассказали о вреде наркотиков и алкоголя

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^