Всемирно известная модель посетила буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван»
Известная топ-модель Ирина Пантаева, живущая в США, приехала в Бурятии. Снимок с Пантаевой опубликовал предприниматель Саян Даржаев на своей странице в социальной сети. Фотографию он подписал так – «После посвящения Калачакры».
Пользователи под постом отмечают, что Ирина Пантаева «всё такая же».
Буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван», которые посетила именитая модель, проходят с 6 по 19 июля на Центральном стадионе в Улан-Удэ по улице Кирова, 1. Специально для этого Сангха России пригласила духовного учителя, философа, мастера буддийской тантры достопочтимого Жадо Тулку Ринбоче, прибывшего по благословению Его Святейшества Далай Ламы XIV.
На учения прибыли паломники из других городов и стран.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Ирина Пантаева была включена в 20 российских топ-моделей, которые прогремели на весь мир, по версии портала Woman.ru.
В 1989 году она стала победительницей первого конкурса красоты в Бурятии — «Мисс Улан-Удэ». Оттуда девушка попала в Москву, а три года спустя она приняла участие в показе Пьера Кардена, с чего и началась её звёздная полоса. Переехав в Нью-Йорк, модель сразу попала в крупное агентство и произвела там фурор. Пантаеву тут же пригласили позировать для обложки Vogue. До неё такой чести не удостаивалась ни одна девушка с азиатской внешностью.
Также уроженка Бурятии снималась в кино.
Пантаева вышла замуж за Роланда Левина, американца латвийского происхождения, и в 2003 году родила сына с необычным именем Солонго (в переводе с бурятского означает «радуга»). Её старший сын, 27-летний Руслан, пошёл по стопам дедушки — он учится в музыкальном колледже в Нью-Йорке
Сейчас экс-модель занята развитием своего собственного бренда ювелирных украшений Irina.
Ирина Пантаева приехала в Бурятию
Общество, Фото:
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